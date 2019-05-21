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В Ульяновской области сошли с рельс восемь грузовых вагонов 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Восемь пустых грузовых цистерн сошли с рельс около железнодорожной станции Барыш в Ульяновской области, пострадавших нет, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС по региону.
"В 13.00 мск на 793 км железнодорожных путей "Куйбышевской железной дороги" около железнодорожной станции Барыш произошел сход восьми пустых грузовых цистерн. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
По предварительным данным МЧС, задержки пассажирских поездов нет, ведутся восстановительные работы. Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин на своей странице в Facebook написал, что пассажирское и грузовое сообщение на участке, где произошло происшествие, прервано, решается вопрос о восстановлении движения пассажирских поездов.
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Происшествия , МЧС , Куйбышевская железная дорога , Ульяновская Область
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