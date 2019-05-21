У замгубернатора при обыске в Ростове обнаружены необычные картины

Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора региона по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша . Его подозревают в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Сидаша задержали утром 21 мая по делу бывшего министра строительства области Николая Безуглова. Дома и на работе у чиновника прошли обыски. Источник в силовых структурах сообщил, что чиновника задержали в его особняке.

«Он был скорее растерян — видно было, что он просто не ожидал, что это случится. Или, по крайней мере, случится именно так, в этот день. Но довольно быстро собрался — попросил ордер на обыск, сам показывал все, о чем просили, в доме», — приводит слова собеседника сайт kp.ru.

В ходе обыска правоохранители изъяли рабочую документацию, большую коллекцию дорогостоящих часов, ювелирные изделия и несколько мобильных телефонов. В сети также появились снимки сейфа с наличными деньгами в рублях и валюте и портреты Сидаша в генеральской форме царских времен, которые висели в его гардеробной. Источник сайта kp.ru сообщил, что замгубернатора находился в оперативной разработке еще до задержания Безуглова.

«И он, есть ощущение, понимал это, или осознавал, что неспокойно вокруг него. Ребята (оперативники, проводившие обыски, — «Газета.Ru»), честно говоря, сами удивились, что слишком много всего ценного в доме», — пояснил собеседник.

Он также предположил, что Сидаш «успокоился» и решил, что к нему у следствия нет вопросов, после того, как был задержан его подчиненный Безуглов.

«Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник сообщает, что уже во вторник, 21 мая, суд изберет для Сидаша меру пресечения. На момент публикации материала официальных комментариев от правоохранительных органов или правительства области не поступало.

Экс-министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов, с делом которого связывают Сидаша, был задержан 29 марта этого года. В отношении него расследуют дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия — часть 3 статьи 285 УК РФ.

Расследование в отношении Безуглова в СМИ назвали «делом о золотом песке». По версии следствия, бывший министр принял и оплатил поставку дорогого крупнозернистого песка для благоустройства территории рядом со стадионом «Ростов-Арена», где проходили игры ЧМ-2018. При этом на самом деле строители при подготовке основания под плитку и асфальт использовали мелкофракционный песок низкого качества. Согласно заключению экспертов, разница в стоимости материалов составляет более 223 млн руб. Следствие обращает внимание, что Безуглов как министр курировал эти вопросы и должен был не допустить нарушений.

Вместе с Безугловым по делу проходят директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко , который ранее также был заключен под стражу. По этому же делу в феврале 2019 года были задержаны гендиректор «Донтрансгидромеханизации» Андрей Андросов и учредитель компании Валентин Леванов, являющиеся исполнителями контракта.

В начале апреля суд постановил оставить Безуглова под стражей до 28 мая. На заседании бывший чиновник заявил, что готов сотрудничать со следствием и сам намеревался дать объяснения без заведения уголовного дела.

«Я готов сотрудничать со следствием и сдать паспорт следователю. Мне дорога моя честь и честь моей семьи. Уничтожить документы невозможно, вся переписка и весь документооборот хранятся в закрытой системе правительства Ростовской области», — отметил он, выступая перед судом.

Безуглов ушел в отставку с должности министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая прошлого года, незадолго до начала ЧМ-2018. Этот пост он занимал с декабря 2014 года. На суде 29 марта экс-чиновник заявил, что в последнее время работал в «МКЦ-РосЕвроДевелопмент», который был застройщиком отеля Hyatt Regency Don-Plaza в центре Ростова.

Сергей Сидаш занял пост заместителя губернатора Ростовской области в 2016 году. В течение пяти лет, с 2010 по 2015 год, он был министром жилищно-коммунального хозяйства региона, после чего в течение года работал советником губернатора. Сейчас в ведении Сидаша находятся вопросы, касающиеся ЖКХ, регионального государственного жилищного надзора, а также международного и межрегионального сотрудничества.