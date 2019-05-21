Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский бизнесмен сел за попытку подкупить сотрудника ФСБ 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в Саратове вынес приговор в отношении 49-летнего предпринимателя по делу о коррупции. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 17 января 2018 года бизнесмен через посредника передал сотруднику управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России один миллион рублей — первую часть от взятки в пять миллионов рублей.
Предприниматель надеялся, что за эти деньги сотрудник УФСБ «окажет воздействие» на руководителей крупной коммерческой организации и получит согласие на перенос подземного газопровода. Этот газопровод проходит под земельным участком, который находится в пользовании бизнесмена и который он собирался застраивать.
Однако сотрудник УФСБ рассказал о ситуации своему руководству, после чего предпринимателя задержали. Суд квалифицировал действия бизнесмена по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 291 («Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Решением суда осужденному назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.
Последние новости
США решили ввести санкции против «Северного потока-2» Россиянам разрешили посещать родственников в реанимации В Москве появится 221 станция наземного метро
Комментарии
Происшествия , ФСБ , СКР , ФСИН , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ193
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского206
Дочь Лужкова продала за 20 долларов квартиры стоимостью $2,6 млн
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма187
«Это уголовно наказуемо»: Фриске обвинила Шепелева6
Видео
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Политика
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Крымскому мосту предрекли гибель к 2040 году
Общество
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
В мире
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Галкина обвинили в проигрыше Лазарева
Шоу-бизнес
Назад в 2010: Россиян предупредили о возвращении смога
Погода Общество
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение