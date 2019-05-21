Российский бизнесмен сел за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Суд в Саратове вынес приговор в отношении 49-летнего предпринимателя по делу о коррупции. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 января 2018 года бизнесмен через посредника передал сотруднику управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России один миллион рублей — первую часть от взятки в пять миллионов рублей.

Предприниматель надеялся, что за эти деньги сотрудник УФСБ «окажет воздействие» на руководителей крупной коммерческой организации и получит согласие на перенос подземного газопровода. Этот газопровод проходит под земельным участком, который находится в пользовании бизнесмена и который он собирался застраивать.