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ФСБ пришла с обысками в министерство экологии Нижегородской области 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Региональное управление ФСБ России провело обыски в министерстве экологии Нижегородской области, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства региона.
"Министерство … подтверждает проведение оперативных мероприятий, связанных с деятельностью компании "Управление отходами-НН" на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО в 2014-2016 годах"", — заявили в правительстве.
Обыски проводились, по предварительным данным, сотрудниками ФСБ, добавили в пресс-службе.
В пресс-службе УФСБ агентству сообщили, что действительно работают по этому делу, но отказались от комментариев, пообещав предоставить их позже.
Как сообщается на сайте компании "Управление отходами-НН", она была образована в 2010 году. Главной задачей компании названо создание в рамках областной программы по обращению с отходами межмуниципальных мусоросортировочных комплексов.
С правительством области компания заключила концессионные соглашения о создании и эксплуатации таких объектов на территории Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области сроком на 25 лет. Объекты введены в эксплуатацию в 2012 и 2014 годах. Они обслуживают 11 районов Нижегородской области с населением около 600 тысяч человек (примерно 20% населения).
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Происшествия , ФСБ , РИА Новости , Нижегородская Область
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