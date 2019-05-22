ФСБ пришла с обысками в министерство экологии Нижегородской области

"Министерство … подтверждает проведение оперативных мероприятий, связанных с деятельностью компании "Управление отходами-НН" на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО в 2014-2016 годах"", — заявили в правительстве.

Обыски проводились, по предварительным данным, сотрудниками ФСБ, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе УФСБ агентству сообщили, что действительно работают по этому делу, но отказались от комментариев, пообещав предоставить их позже.

Как сообщается на сайте компании "Управление отходами-НН", она была образована в 2010 году. Главной задачей компании названо создание в рамках областной программы по обращению с отходами межмуниципальных мусоросортировочных комплексов.

С правительством области компания заключила концессионные соглашения о создании и эксплуатации таких объектов на территории Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области сроком на 25 лет. Объекты введены в эксплуатацию в 2012 и 2014 годах. Они обслуживают 11 районов Нижегородской области с населением около 600 тысяч человек (примерно 20% населения).