Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главному вору в законе России предрекли переезд в Турцию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Вор в законе Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах, как Таро, вероятно, не будет выдан Россией Испании и может обосноваться в Турции, где находятся основные представители его клана. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает «Прайм Крайм».
По данным агентства, 15 мая Промышленный районный суд Оренбурга продлил срок содержания под стражей Ониани до 8 октября. Вор в законе был арестован по решению Соль-Илецкого суда в Оренбургской области 9 апреля — сразу после того, как он освободился из колонии.
Арест, как пояснила помощник председателя суда Линиза Шевчик, был связан с тем, что Ониани объявлен в международный розыск испанскими правоохранительными органами. Они обвиняют вора в законе в отмывании на территории страны незаконно полученных капиталов в составе преступного сообщества. Ему грозит 8,5 лет тюрьмы, а также штраф в 50 миллионов евро.
Между тем, как отмечает «Прайм Крайм», Россия крайне редко выдает Испании подозреваемых — тем более такого уровня как Ониани. По словам источника агентства, вероятность выдачи вора в законе испанской стороне ставят под большое сомнение даже силовики.
«В окружении самого Таро говорят, что его передадут Грузии, откуда он будет отпущен в третью страну. Местом его наиболее вероятного дальнейшего проживания называют Турцию, где сосредоточены основные представители его клана», — говорится в сообщении.
61-летний глава кутаисского воровского клана Ониани отбывал наказание в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. В июле 2010-го Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство. Этот срок истекал 11 июня 2019 года, но Таро удалось добиться сокращения наказания до 9 лет и 10 месяцев. В 2018-м глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России.
СМИ ранее сообщали, что Ониани на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе №1.
Последние новости
США решили ввести санкции против «Северного потока-2» США сжалились над Huawei Трехкратный чемпион «Формулы-1» Лауда умер
Комментарии
Происшествия , Криминал , Владимир Колокольцев , МВД , ФСИН , Испания , Оренбург , Оренбургская Область , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ235
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского214
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма199
Известного телеведущего избили в Москве4
«Затолкала в рот носки». Подростка избили за прогул школы
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
В мире
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Галкина обвинили в проигрыше Лазарева
Шоу-бизнес
Назад в 2010: Россиян предупредили о возвращении смога
Погода Общество
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение