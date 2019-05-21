Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

"Замруководителя Росрезерва Кирюхину, бывшему начальнику управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадиму Гаврилову, его бывшему заместителю Олегу Лазареву, директору научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергею Уланину, генеральному директору субподрядной организации ООО "Нафтапремиум" Александру Безрукову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", — сказала она.

Кирюхину и Безрукову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Гаврилову и Уланину — в виде заключения под стражу. Во вторник Басманным районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании Лазареву меры пресечения.