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Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Замруководителя Росрезерва Кирюхину, бывшему начальнику управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадиму Гаврилову, его бывшему заместителю Олегу Лазареву, директору научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергею Уланину, генеральному директору субподрядной организации ООО "Нафтапремиум" Александру Безрукову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", — сказала она.
Кирюхину и Безрукову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Гаврилову и Уланину — в виде заключения под стражу. Во вторник Басманным районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании Лазареву меры пресечения.
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Комментарии1
Происшествия , Другое , Александр Безруков , Олег Лазарев , Светлана Петренко , Росрезерв , СКР
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