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Пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Москве 

Ридус 1 час назад
Фото: pixabay.com
В Москве пьяный мужчина открыл стрельбу из газового пистолета на детской площадке. Инцидент произошел в восточной части города во дворе жилого дома по улице 9 Мая, сообщили «Ридусу» в пресс-службе управления МВД по Восточному административному округу столицы.
Прибывшим на место полицейским удалось по горячим следам задержать предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения.
Как уточнили в МВД, злоумышленник произвел несколько выстрелов из газового пистолета в районе детской площадки, где в этот момент находились дети.
На оказавшейся в распоряжении издания записи камеры видеонаблюдения можно заметить, как задержанный неуверенной походкой покидает подъезд, на какое-то время останавливается в середине двора, после чего, вступив в легкую перепалку с находившимися неподалеку старшими школьниками, направляется к площадке.
В этот момент раздаются несколько выстрелов, и дети начинают массово разбегаться.
Совершив противоправное действие, возмутитель спокойствия медленно направляется в сторону своего дома. На видео отчетливо видно, что в момент возвращения к подъезду у него в руке находится оружие.
В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное производство по статье УК РФ «Хулиганство». О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Напомним, два года назад аналогичная ситуация произошла во дворе одного из многоэтажных домов на юго-востоке столицы. Тогда от действий еще одного захмелевшего стрелка пострадали две несовершеннолетние.
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Происшествия , МВД , Ридус , Москва
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