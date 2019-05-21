Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске автобус с пассажирами задымился на ходу 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: кадр видео
Городской автобус с пассажирами задымился на одном из основных проспектов Красноярска из-за попавшего в двигатель масла, сообщили РИА Новости в департаменте транспорта города.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно движущийся дымящийся автобус. Машина проезжает по проспекту Красноярский рабочий несколько десятков метров и останавливается, из автобуса выходят люди. При этом дымом очень сильно заволокло проезжую часть.
"Масло попало в двигатель, он задымился. Водитель отработал по инструкции — высадил пассажиров, проехал чуть далее остановки и вызвал эвакуатор. Механики работают с машиной", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что в инциденте никто не пострадал. Горения при задымлении не было.
Последние новости
Зеленский "осадил" Ляшко во время инаугурации Как Пригожин назвал выступление Лазарева на Евровидении Познер предрек трагический конец человечества
Происшествия , РИА Новости , Красноярск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ307
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского254
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма209
В московской «Пятёрочке» нашли труп1
Будет только хуже: что ждет москвичей
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
У Арашукова оказалась «одна из самых плохих камер»
Происшествия
SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга
Происшествия
Москве пообещали тепло
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение