В Красноярске автобус с пассажирами задымился на ходу

Городской автобус с пассажирами задымился на одном из основных проспектов Красноярска из-за попавшего в двигатель масла, сообщили РИА Новости в департаменте транспорта города.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно движущийся дымящийся автобус. Машина проезжает по проспекту Красноярский рабочий несколько десятков метров и останавливается, из автобуса выходят люди. При этом дымом очень сильно заволокло проезжую часть.

"Масло попало в двигатель, он задымился. Водитель отработал по инструкции — высадил пассажиров, проехал чуть далее остановки и вызвал эвакуатор. Механики работают с машиной", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что в инциденте никто не пострадал. Горения при задымлении не было.