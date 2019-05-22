Арашукова лишили статуса

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Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора 

РИА Новости + ещё 29 50 минут назад
Совет Федерации на заседании в среду лишил находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора из-за не предоставленной в срок до 1 апреля декларации о доходах за 2018 год.
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Ранее комиссия СФ по контролю за доходами сенаторов рекомендовала палате рассмотреть вопрос о лишении мандата Арашукова. По закону, документы должны быть предоставлены до конца марта. Арашуков направил декларацию в Совет Федерации 15 апреля, сведений о доходах супруги и несовершеннолетних детей он не представил.
Ранее вице-спикер верхней палаты, глава профильной комиссии Юрий Воробьев сообщил, что у Арашукова были все возможности предоставить в Совфед необходимые документы в срок. Он также отметил, что проблем с подачей декларации о доходах и расходах за 2018 год нет больше ни у кого из членов Совета Федерации.
В соответствии с законом о статусе депутатов и сенаторов, парламентарии до 1 апреля должны подать в профильные комиссии декларации о доходах и расходах их самих, а также членов их семей за предыдущий год. Если это не было сделано, законодатель может лишиться своего мандата, на проверку обстоятельств предусмотрено 30 дней.
В конце января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, в настоящее время он находится в СИЗО. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
В середине марта Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его временном отстранении от должности сенатора. Следователь в суде указывал, что Арашуков может использовать свою должность для угроз свидетелям и потерпевшим, а также "другим образом оказать давление на ход следствия".
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Происшествия , Видео , Другое , Криминал , Юрий Воробьев , Совет Федерации , ФСИН
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