Арашукова лишили статуса

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации на заседании в среду лишил находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора из-за не предоставленной в срок до 1 апреля декларации о доходах за 2018 год.

Ранее комиссия СФ по контролю за доходами сенаторов рекомендовала палате рассмотреть вопрос о лишении мандата Арашукова. По закону, документы должны быть предоставлены до конца марта. Арашуков направил декларацию в Совет Федерации 15 апреля, сведений о доходах супруги и несовершеннолетних детей он не представил.

Ранее вице-спикер верхней палаты, глава профильной комиссии Юрий Воробьев сообщил, что у Арашукова были все возможности предоставить в Совфед необходимые документы в срок. Он также отметил, что проблем с подачей декларации о доходах и расходах за 2018 год нет больше ни у кого из членов Совета Федерации.

В соответствии с законом о статусе депутатов и сенаторов, парламентарии до 1 апреля должны подать в профильные комиссии декларации о доходах и расходах их самих, а также членов их семей за предыдущий год. Если это не было сделано, законодатель может лишиться своего мандата, на проверку обстоятельств предусмотрено 30 дней.

В конце января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, в настоящее время он находится в СИЗО. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В середине марта Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его временном отстранении от должности сенатора. Следователь в суде указывал, что Арашуков может использовать свою должность для угроз свидетелям и потерпевшим, а также "другим образом оказать давление на ход следствия".