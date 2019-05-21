Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Арашукова оказалась «одна из самых плохих камер» СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Обвиняемый в создании ОПГ и хищении 30 млрд рублей у «Газпрома» Рауль Арашуков сидит в одной из самых плохих камер в СИЗО «Лефортово», сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«Арашуков-старший сидит в неотремонтированной камере, без горячей воды, но он принял позицию, как и (бывший министр открытого правительства Михаил) Абызов, все хвалить, благодарить сотрудников. Может, он думает, что это как-то облегчит его существование. Но у него действительно одна из самых плохих камер. Подчеркивает, что ест тюремную баланду, что он неизбалованный, что сможет существовать в условиях изоляции», — рассказала Меркачева РИА «Новости».
Ранее бывший сенатор Рауф Арашуков, который содержится в СИЗО «Лефортово», пожаловался на отсутствие доступа к халяльной пище. Он также отметил:
«Если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы».
Напомним, в конце января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе.
Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у «Газпрома».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта «Суперджет» не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга Задержан замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Комментарии5
Происшествия , Видео , Ева Меркачева , Рауль Арашуков , Газпром , СИЗО "Лефортово" , Совет Федерации , ФСИН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ312
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского253
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма207
В московской «Пятёрочке» нашли труп
Будет только хуже: что ждет москвичей
Видео
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
«Что значит опрос?»: Соловьев поспорил с Путиным
Общество
У Арашукова оказалась «одна из самых плохих камер»
Происшествия
SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга
Происшествия
Москве пообещали тепло
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение