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Самолет SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга по техническим причинам 

Р-Спорт + ещё 5 1 час назад
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга в Ноябрьск утром во вторник, рейс задерживается по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", Sukhoi Superjet 100 (воздушное судно RRJ-95LR) должен был вылететь в 8.30 по местному времени (6.30 мск), однако рейс задержали на 4,5 часа.
"Проблемы с самолетом нет… Очень тщательно и щепетильно относятся к технической составляющей, поэтому устранят неисправность, и борт полетит. Там нет ничего такого", — сказал собеседник агентства.
По его словам, из Екатеринбурга в Ноябрьск отправятся 29 пассажиров, после чего борт будет готов к вылету из Ноябрьска в Санкт-Петербург.
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Происшествия , Видео , РИА Новости , Екатеринбург
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