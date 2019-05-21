Самолет SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга по техническим причинам

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга в Ноябрьск утром во вторник, рейс задерживается по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", Sukhoi Superjet 100 (воздушное судно RRJ-95LR) должен был вылететь в 8.30 по местному времени (6.30 мск), однако рейс задержали на 4,5 часа.

"Проблемы с самолетом нет… Очень тщательно и щепетильно относятся к технической составляющей, поэтому устранят неисправность, и борт полетит. Там нет ничего такого", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из Екатеринбурга в Ноябрьск отправятся 29 пассажиров, после чего борт будет готов к вылету из Ноябрьска в Санкт-Петербург.