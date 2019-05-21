SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга

«Ничего такого»: «Суперджет» не взлетел из-за неисправности

Самолет «Сухой Суперджет 100» не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании «Ямал».

Сегодня, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово , «Суперджет» «Ямала» должен был совершить рейс YC-249 — вылететь из Екатеринбурга в 6:30 (здесь и далее время московское), приземлиться в Ноябрьске в 8:10.

Регистрация на рейс закончилась в 5:50, посадка — в 6:10, однако самолет не вылетел до сих пор.

«Там нет ничего такого», — заявил РИА Новости представитель «Ямала».

По его словам, более чем четырехчасовая задержка рейса вызвана технической неисправностью на борту. При этом собеседник агентства подчеркнул, что «проблемы с самолетом нет», а взлетит он после устранения неисправности.