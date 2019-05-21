SSJ100 не смог вылететь из Екатеринбурга

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«Ничего такого»: «Суперджет» не взлетел из-за неисправности 

Рамблер + ещё 5 7 минут назад
Самолет «Сухой Суперджет 100» не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании «Ямал».
Сегодня, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, «Суперджет» «Ямала» должен был совершить рейс YC-249 — вылететь из Екатеринбурга в 6:30 (здесь и далее время московское), приземлиться в Ноябрьске в 8:10.
Регистрация на рейс закончилась в 5:50, посадка — в 6:10, однако самолет не вылетел до сих пор.
«Там нет ничего такого», — заявил РИА Новости представитель «Ямала».
По его словам, более чем четырехчасовая задержка рейса вызвана технической неисправностью на борту. При этом собеседник агентства подчеркнул, что «проблемы с самолетом нет», а взлетит он после устранения неисправности.
5 мая «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот» загорелся после посадки в московском аэропорту Шереметьево. В результате инцидента погиб 41 человек.
Происшествия , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Кольцово , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Екатеринбург
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