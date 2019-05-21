СМИ: три человека пострадали в Австралии при крушении вертолета

Вертолет с тремя пассажирами на борту потерпел крушение на севере Австралии . Об этом во вторник сообщает портал 9News.

По информации телеканала, катастрофа произошла около 10:00 (06:00 мск) на территории национального парка "Какаду" в регионе Северная территория.

"В момент крушения на борту самолета находились два сотрудника парка и пилот. Экстренные службы региона эвакуируют пострадавших в Дарвин (административный центр региона — прим. ТАСС) для оказания им медицинской помощи", — цитирует портал представителя государственной службы парков Австралии.

Сообщается, что пассажиры потерпевшего крушение вертолета были заняты отловом диких животных. На момент эвакуации медики оценивали состояние пострадавших как стабильное.