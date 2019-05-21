Стрелку из Крайстчерча предъявили обвинения в терроризме

Полиция в Новой Зеландии во вторник предъявила обвинения в терроризме обвиняемому в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентону Тарранту, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.

"Обвинение содержит утверждение, что террористический акт был совершен в Крайстчерче 15 марта 2019 года… Против предполагаемого боевика было выдвинуто 51 обвинение в убийстве, 40 в покушении на убийство и одно обвинение в соответствии с законом о пресечении терроризма", — заявил комиссар полиции Майк Буш.

Полиция отмечает, что расследование инцидента продолжается.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Таррант снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы было удалено более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.