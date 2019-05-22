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Изрезанные тела мужчины и женщины нашли в квартире в Подмосковье
Говорит Москва
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1 час назад
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ТАСС
Комментарии
Трупы были найдены вчера вечером в посёлке имени Цюрупы в Воскресенском районе Московской области.
Их передали в морг на судебно-медицинское исследование.
Как стало известно РЕН ТВ, у погибших ножевые ранения в области груди и шеи.
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