Изрезанные тела мужчины и женщины нашли в квартире в Подмосковье

Трупы были найдены вчера вечером в посёлке имени Цюрупы в Воскресенском районе Московской области.

Их передали в морг на судебно-медицинское исследование.

Как стало известно РЕН ТВ, у погибших ножевые ранения в области груди и шеи.