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Изрезанные тела мужчины и женщины нашли в квартире в Подмосковье 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Трупы были найдены вчера вечером в посёлке имени Цюрупы в Воскресенском районе Московской области.
Их передали в морг на судебно-медицинское исследование.
Как стало известно РЕН ТВ, у погибших ножевые ранения в области груди и шеи.
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Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Московская область
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