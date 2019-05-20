Сбой на фиолетовой ветке метро спровоцировал пьяный мужчина, прогуливавшийся по путям

Как сообщил «Говорит Москва» руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, мужчину задержали, когда он бродил по рельсам метро на открытом участке между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект».

«В 16:35 машинист поезда заметил постороннего на открытом участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект». Пешеходом оказался 39-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа в состоянии опьянения. В 16:55 в целях безопасности жизни и здоровья мужчины было снято напряжение с жесткого пути».

Мужчину увели с опасного участка и вызвали скорую. Медики диагностировали у него перелом левого плеча и ссадину левой руки и направили в больницу.

Движение в столичной подземке восстановили в 17.06. Информация об инциденте направлена в транспортную прокуратуру.