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Сбой на фиолетовой ветке метро спровоцировал пьяный мужчина, прогуливавшийся по путям 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Как сообщил «Говорит Москва» руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, мужчину задержали, когда он бродил по рельсам метро на открытом участке между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект».
«В 16:35 машинист поезда заметил постороннего на открытом участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект». Пешеходом оказался 39-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа в состоянии опьянения. В 16:55 в целях безопасности жизни и здоровья мужчины было снято напряжение с жесткого пути».
Мужчину увели с опасного участка и вызвали скорую. Медики диагностировали у него перелом левого плеча и ссадину левой руки и направили в больницу.
Движение в столичной подземке восстановили в 17.06. Информация об инциденте направлена в транспортную прокуратуру.
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