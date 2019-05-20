Из-за пустот в фундаменте Госдумы депутаты могут рухнуть в подвал, сообщил вице-спикер Игорь Лебедев

Строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте здания Государственной думы . Из-за этого парламентариям грозит опасность, а в случае выявления новых пустот здание на Охотном ряду может быть признано аварийным, передает ТАСС со ссылкой на вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева

По его словам, соответствующая информация была озвучена на последнем заседании Совета Думы. «Перед запланированным ремонтом зала пленарных заседаний было принято решение обследовать фундамент на предмет [того], выдержит ли он дополнительную нагрузку. Здание Госдумы, сами понимаете, немолодое. В двух местах нашли провалы, исследования продолжаются», — сказал Игорь Лебедев.

В подобных ситуациях, добавил он, «частный дом совершенно точно начинают ремонтировать и заливать бетон в такие пустоты, а многоквартирный — выселяют и признают аварийным». «Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал», — добавил парламентарий.

Вице-спикер также отметил, что исследования по выявлению пустот «будут проводить до тех пор, пока у строителей не будет уверенности, что реконструкция зала будет безопасной». «А учитывая то, что нашли — это уже увеличивает и сроки, и стоимость всего ремонта. Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю», — заключил Лебедев.

Начало ремонта зала пленарных заседаний было запланировано на лето 2019 года.

Однако в диссертации Лебедева экспертное сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат: работа была скопирована с кандидатской диссертации 2005 года. Об этом писал журналист Сергей Пархоменко . Такие же нарушения нашли в научных работах десятков других депутатов.

В 2014 году оппозиционер Алексей Навальный нашел у Игоря Лебедева квартиру в Дубае с семью туалетами. В ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть данную информацию Лебедев заявил, что «не будет комментировать этого дебила». Позднее журналисты посчитали, что Лебедеву, Жириновскому и другим членам семьи принадлежит недвижимость почти на 10 млрд рублей.

В 2017 году депутат Лебедев увидел опубликованный в Twitter тогдашним статс-секретарем Центробанка Александром Торшиным ролик с маленькой безрукой девочкой, которая ест ногами, и написал, что детям-инвалидам лучше не рождаться: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».

После этогодепутат Госдумы Сергей Боярский написал Лебедеву, что его позиция омерзительна, а пользователи Сети начали критиковать его за разжигание ненависти к инвалидам и обвинять в фашизме. В итоге Лебедев принес извинения матери девочки-инвалида.

Последний скандал с именем Лебедева разразился осенью 2018 года. Тогда парламентарий опрометчиво опубликовал на страничке в Facebook фотоотчет о своем путешествии в курортный город Майами (штат Флорида, США).

Живописные снимки прибрежной полосы и моря Лебедев, который внесен в санкционные списки ряда западных стран, сопроводил беззаботным комментарием типичного туриста: «Miami, можно только влюбиться!»

Свой отдых в «логове вероятного противника» Игорь Лебедев объяснил то ли в шутку, то ли всерьез выездной работой с избирателями: «Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции». Позднее депутат удалил свой аккаунт.