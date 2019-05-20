Строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте здания Государственной думы. Из-за этого парламентариям грозит опасность, а в случае выявления новых пустот здание на Охотном ряду может быть признано аварийным, передает ТАСС со ссылкой на вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева.
По его словам, соответствующая информация была озвучена на последнем заседании Совета Думы. «Перед запланированным ремонтом зала пленарных заседаний было принято решение обследовать фундамент на предмет [того], выдержит ли он дополнительную нагрузку. Здание Госдумы, сами понимаете, немолодое. В двух местах нашли провалы, исследования продолжаются», — сказал Игорь Лебедев.
В подобных ситуациях, добавил он, «частный дом совершенно точно начинают ремонтировать и заливать бетон в такие пустоты, а многоквартирный — выселяют и признают аварийным». «Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал», — добавил парламентарий.
Вице-спикер также отметил, что исследования по выявлению пустот «будут проводить до тех пор, пока у строителей не будет уверенности, что реконструкция зала будет безопасной». «А учитывая то, что нашли — это уже увеличивает и сроки, и стоимость всего ремонта. Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю», — заключил Лебедев.
Начало ремонта зала пленарных заседаний было запланировано на лето 2019 года.
Потомственный депутат Игорь Лебедев является сыном бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Игорь Лебедев получил степени кандидата социологических наук и доктора исторических наук, а в Госдуме он занимает должности заместителя председателя нижней палаты и члена комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству.
Однако в диссертации Лебедева экспертное сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат: работа была скопирована с кандидатской диссертации 2005 года. Об этом писал журналист Сергей Пархоменко. Такие же нарушения нашли в научных работах десятков других депутатов.
В 2014 году оппозиционер Алексей Навальный нашел у Игоря Лебедева квартиру в Дубае с семью туалетами. В ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть данную информацию Лебедев заявил, что «не будет комментировать этого дебила». Позднее журналисты посчитали, что Лебедеву, Жириновскому и другим членам семьи принадлежит недвижимость почти на 10 млрд рублей.
В 2017 году депутат Лебедев увидел опубликованный в Twitter тогдашним статс-секретарем Центробанка Александром Торшиным ролик с маленькой безрукой девочкой, которая ест ногами, и написал, что детям-инвалидам лучше не рождаться: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».
После этогодепутат Госдумы Сергей Боярский написал Лебедеву, что его позиция омерзительна, а пользователи Сети начали критиковать его за разжигание ненависти к инвалидам и обвинять в фашизме. В итоге Лебедев принес извинения матери девочки-инвалида.
Последний скандал с именем Лебедева разразился осенью 2018 года. Тогда парламентарий опрометчиво опубликовал на страничке в Facebook фотоотчет о своем путешествии в курортный город Майами (штат Флорида, США).
Живописные снимки прибрежной полосы и моря Лебедев, который внесен в санкционные списки ряда западных стран, сопроводил беззаботным комментарием типичного туриста: «Miami, можно только влюбиться!»
Свой отдых в «логове вероятного противника» Игорь Лебедев объяснил то ли в шутку, то ли всерьез выездной работой с избирателями: «Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции». Позднее депутат удалил свой аккаунт.
Отметим, что Игорь Лебедев, а также его отец Владимир Жириновский включены в санкционный список Евросоюза. Лебедеву также запрещен въезд в Канаду, но не в США.