Лидера арт-группы «Война» арестовали в Германии

«Лидер российской арт-группы «Война» Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург», — говорится в сообщении группы «Война»в Twitter.

Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург pic.twitter.com/FSgx1q6Utj— Группа Война (@free_voina) 20 мая 2019 г.

В мае австрийская полиция объявила Воротникова в международный розыск по обвинению в причастности к руководству антифашистским движением.