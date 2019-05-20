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Лидера арт-группы «Война» арестовали в Германии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер российской арт-группы «Война» Олег Воротников, находившийся в международном розыске, арестован в Германии.
«Лидер российской арт-группы «Война» Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург», — говорится в сообщении группы «Война»в Twitter.
В мае австрийская полиция объявила Воротникова в международный розыск по обвинению в причастности к руководству антифашистским движением.
В России Воротников и его жена Наталья Сокол обвиняются в хулиганстве, оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти. По запросу Москвы лидер «Войны» разыскивался Интерполом.
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Происшествия , В мире , Олег Воротников , Интерпол , Германия
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