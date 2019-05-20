Лидера арт-группы «Война» арестовали в Германии 

Лидер российской арт-группы «Война» Олег Воротников, находившийся в международном розыске, арестован в Германии.
«Лидер российской арт-группы «Война» Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург», — говорится в сообщении группы «Война»в Twitter.
Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург pic.twitter.com/FSgx1q6Utj— Группа Война (@free_voina) 20 мая 2019 г.
В мае австрийская полиция объявила Воротникова в международный розыск по обвинению в причастности к руководству антифашистским движением.
В России Воротников и его жена Наталья Сокол обвиняются в хулиганстве, оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти. По запросу Москвы лидер «Войны» разыскивался Интерполом.