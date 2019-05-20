Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдены мертвыми директор филиала «Газпромтранса», его жена и водитель 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Оренбургской области произошло тройное убийство, найдены мертвыми директор филиала ООО "Газпромтранс", его супруга и водитель, передает ТАСС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
"В жилом доме в поселке Ростоши города Оренбурга обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти", — сообщили в ведомстве.
Как сообщила председатель Общественной палаты Оренбургской области Александра Иванова убитым оказался член палаты Андрей Бахарев.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК ("Убийство двух и более лиц").
Газета.Ru: последние новости
Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни Пассажирам прервавшего взлет SSJ-100 в Ульяновске заменили самолет Прилепин избил поэта за "прилепку", сообщили СМИ
Происшествия , Криминал , Александра Иванова , СКР , ИТАР-ТАСС , Оренбургская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крым — русская земля, и на этом точка»248
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление21
Больше не тайна: стало известно о миллионах Зеленского263
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост80
Скандал из-за голосов: организаторы «Евровидения» внесли ясность2
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Скандал из-за голосов: организаторы «Евровидения» внесли ясность
Шоу-бизнес
Взрыв на подмосковной АЗС: есть погибшие
Происшествия
Больше не тайна: стало известно о миллионах Зеленского
Украина В мире
Зеленский обратился к журналистам с необычной просьбой
В мире Украина
В Кремле отреагировали на итоги «Евровидения»
Политика Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение