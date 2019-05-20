Найдены мертвыми директор филиала «Газпромтранса», его жена и водитель

Оренбургской области произошло тройное убийство, найдены мертвыми директор филиала ООО "Газпромтранс", его супруга и водитель, передает ТАСС.

"В жилом доме в поселке Ростоши города Оренбурга обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти", — сообщили в ведомстве.

Как сообщила председатель Общественной палаты Оренбургской области Александра Иванова убитым оказался член палаты Андрей Бахарев.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК ("Убийство двух и более лиц").