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Глава СЖР призвал Зеленского освободить Вышинского 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв призвал украинского лидера Владимира Зеленского «принять все законные меры, включая соответствующее поручение генпрокуратуре Украины, для освобождения» руководителя РИА Новости Кирилла Вышинского.
«Уже больше года Кирилл Вышинский остаётся за решеткой на Украине исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность», — цитирует РИА Новости Соловьёва.
Он отметил, что «для нового президента Украины настал момент поставить точку в этом вопросе» и выразил уверенность, что «проверка законности дела Кирилла Вышинского послужит его скорейшему освобождению».
«Поэтому мы призываем Владимира Зеленского принять все законные меры, включая соответствующее поручение генпрокуратуре Украины, для освобождения журналиста Кирилла Вышинского, ставшего жертвой политических процессов», — подчеркнул глава СЖР.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что судебным властям Украины нужно «быстро и тщательно» изучить обвинения, выдвинутые против Вышинского.
Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми властей Украины.
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Комментарии
Происшествия , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , ОБСЕ , РИА Новости
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