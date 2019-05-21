Дети в Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщила прокуратура

Тринадцать учеников младших классов одной из школ в райцентре Чаны Новосибирской области в понедельник отравились, предположительно, ядом для уничтожения грызунов, сообщает во вторник прокуратура региона.

Ранее в СК сообщили, что в понедельник в районную поликлинику поступили с подозрением на отравление неизвестным веществом учащиеся младших классов местной школы. Детям своевременно оказали медпомощь. Следователи проводят проверку. Во вторник в облминздраве уточнили, что всего отравились 13 детей, сейчас их состояние удовлетворительное.

"Предварительно установлено, что 20 мая в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом: отравление ядовитым веществом (крысиный яд). Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе", — говорится в сообщении.

В связи с отравлением второклассников прокурор Чановского района организовал проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органов системы профилактики, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.