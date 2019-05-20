Роковая случайность: мужчину убило веткой в Москве

Житель Москвы скончался после того, как на его голову свалилась ветка тополя, сообщает «Московский комсомолец». Коммунальщики, обследовав место происшествия, заявили, что дерево было вполне жизнеспособным, но не выдержало порывов ветра.

Инцидент произошёл 19 мая на Кировоградской улице вблизи дома № 9. На голову жителя столицы, когда он проходил под деревьями, обрушилась массивная тополиная ветка. От удара пострадавший потерял сознание, его госпитализировали 36-ю городскую больницу. Спустя сутки после случившегося мужчина скончался.

По словам автора статьи, место происшествия после трагических событий обследовали представители коммунальной службы, которые пришли к выводу, что дерево не было высохшим. Учитывая, что днём ранее МЧС предупреждало об усилении порывов ветра, специалисты решили, что тополь не выдержал непогоды. Отмечается, что коммунальщики исследовали рядом стоящие деревья, которые оказались живыми и «в хорошем состоянии».

Погибшего звали Александр, ему было 42 года. Работал грузчиком. В момент роковой случайности он шёл к своей бывшей гражданской супруге, чтобы навестить общую дочь. Мужчина решил встретиться с ребёнком перед тем, как лечь в больницу. По данным автора статьи, Александр страдал циррозом печени и варикозным расширением вен.