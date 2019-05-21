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В одном из отелей Хургады умер российский ребенок 

ТК «Звезда» + ещё 11 1 час назад
Фото: globallookpress.com
По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления.
В одном из отелей египетского города Хургада в результате острого отравления умер ребенок из России. Соответствующую информацию опубликовало Генконсульство РФ в этом городе на своей странице в Facebook.
«Генеральное консульство рекомендует воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) в связи с недавно произошедшими в ней случаями острого отравления российских граждан и смерти ребенка», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время дело рассматривается органами прокуратуры провинции Красное море.
Между тем в Генконсульстве отметили, что пока не знают, какова точная причина отравления, при этом, по словам человека, который был с матерью ребенка, симптомы острого отравления были у всей семьи.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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