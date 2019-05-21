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Египет не вернется? В Хургаде умер ребенок из России 

Рамблер + ещё 14 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Ребенок из России скончался в результате острого отравления в Хургаде, рассказали ТАСС в местном генконсульстве РФ и Ростуризме.
Инцидент произошел в отеле Aladdin Beach Resort. Смерть пятилетнего ребенка наступила 17 мая. Причины и обстоятельства отравления в настоящее время выясняет местная прокуратура.
В генеральном консульстве России в Хургаде отметили, что «человек, который был с матерью ребенка», заявляет о наличии симптомов острого отравления у всей семьи.
Дипломаты воздержались от оценок произошедшего, однако в Ростуризме не стали. В федеральном агентстве обвинили медицинский состав и персонал гостиницы в том, что у россиян не были взяты анализы, им не был поставлен, а квалифицированные специалисты не были для них вызваны.
Ростуризм посоветовал туроператорам не селить туристов в Alibaba Beach Resort до окончания расследования ЧП.
Кроме того, ведомство попросило Роспотребнадзор и Генеральную прокуратуру России выяснить наличие нарушений со стороны туроператора, направившего скончавшегося ребенка и его семью в Хургаду.
Комментарии51
Происшествия , Ростуризм , Генпрокуратура РФ , Alibaba , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Египет
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