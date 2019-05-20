В Шереметьеве объяснили, почему сгоревший SSJ100 до сих пор не убрали с аэродрома

Фото: @frequentflyers

Ранее telegram-канал @frequentflyers обратил внимание, что обгоревший лайнер до сих пор находится в аэропорту, при этом во время взлёта и посадки его видят пассажиры внутренних рейсов «Аэрофлота» Глава пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис сообщил «Говорит Москва », что суперджет уберут только по завершении расследования. «SSJ100 был убран с полосы на следующий день после завершения следственных действия СКР на ВПП. В настоящее время воздушное судно находится на удалении от ВПП у одного из ангаров и накрыт брезентом. Утилизация ВС — это решение авиакомпании после завершения расследования». SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» произвёл аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления загорелась хвостовая часть лайнера. В результате пожара погиб 41 человек, среди них бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.