Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шереметьеве объяснили, почему сгоревший SSJ100 до сих пор не убрали с аэродрома 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: @frequentflyers
Ранее telegram-канал @frequentflyers обратил внимание, что обгоревший лайнер до сих пор находится в аэропорту, при этом во время взлёта и посадки его видят пассажиры внутренних рейсов «Аэрофлота».
Глава пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис сообщил «Говорит Москва», что суперджет уберут только по завершении расследования.
«SSJ100 был убран с полосы на следующий день после завершения следственных действия СКР на ВПП. В настоящее время воздушное судно находится на удалении от ВПП у одного из ангаров и накрыт брезентом. Утилизация ВС — это решение авиакомпании после завершения расследования».
SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» произвёл аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления загорелась хвостовая часть лайнера. В результате пожара погиб 41 человек, среди них бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Говорит Москва: последние новости
Магнитогорский журналист умер после избиения в дорожном конфликте В Москве из-за угрозы взрыва проверяют полицейский колледж и школу В Омской области женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе
Происшествия , Роман Генис , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп передал послание Зеленскому
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме376
Между Зеленским и Ляшко произошла перепалка в Раде37
Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность236
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке1
Видео
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме
Политика
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Президентское удостоверение Зеленского изваляли на полу
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Между Зеленским и Ляшко произошла перепалка в Раде
В мире Украина
Москву накроют грозы
Погода Новости Москвы
Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
В мире Украина
Истребитель Су-30СМ показали в очень красивом видео
Армия
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Розуміють українську мову»: Зеленский заговорил по-русски
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение