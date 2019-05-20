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Экс‐бухгалтер крупного предприятия в Кургане похитил более 22 млн рублей 

360tv.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители Курганской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера крупного торгового предприятия. Женщину обвинили в хищении более 22 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.
Следователи во время проверки торгового предприятия выявили хищение значительной суммы денег. Согласно результатам расследования, к краже была причастна 38-летняя женина, которая работала главным бухгалтером в организации.
«38-летняя женщина, используя служебное положение, имея доступ к банковским счетам, в течение нескольких лет перечисляла на свои счета и счета своих родственников денежные средства», — сказано в сообщении ведомства.
Мошеннице удалось похитить более 22 миллионов рублей, которые она потратила на недвижимость и другие нужды. Правоохранители возбудили против экс-бухгалтера уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Легализация». Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия , Криминал , Курган , Курганская Область
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