«Убивать не хотел»: уралец стал уголовником, защитив свой дом от незнакомца

Житель Пермского края Денис Шахтин пытается добиться оправдательного приговора в деле о гибели 29-летнего Владимира Савченко , который ночью пробрался к нему в коттедж и пытался напасть. Шахтин несколькими ударами остановил незнакомца, а когда тот упал, вызвал скорую помощь и полицию. Спустя два часа потерпевший скончался в больнице, и хозяин дома стал фигурантом уголовного дела. О том, как развивались события той ночью и почему суд признал действия обвиняемого убийством, — в материале РИА Новости.

Ночной гость

Инцидент произошел в городе Краснокамск в конце августа прошлого года.

"Около двух часов ночи моя девушка проснулась от лая собак, — рассказывает РИА Новости Шахтин. — Встала, вышла посмотреть. Сквозь сон я услышал ее крик, что в доме кто-то есть".

Денис соскочил с кровати, накинул халат, выбежал в коридор.

"По лестнице на второй этаж поднимался высокий молодой человек, одетый в шубу и трусы. Правую руку он держал в кармане, как будто прятал там нож или что-то еще, — продолжает Шахтин. — Он был бледен, рычал и сильно гримасничал. Я подумал, что это беглый зэк (в Пермском крае много колоний. — Прим. ред.) и велел ему остановиться. Но он кинулся на меня с кулаками".

Денис оттолкнул нападавшего ногой. Тот упал на спину, сразу вскочил и вновь попытался нанести удар рукой.

"Я схватил валявшуюся там палку и стал бить его по рукам и ногам. В этот момент мой дядя принес ружье, — вспоминает осужденный. — Незнакомец к тому времени немного успокоился, сел и произнес: "Пить хочу, маму ищу". Я стоял возле него, а моя девушка звонила в полицию. Вскоре он вновь поднялся на ноги и опять принялся на меня нападать. Пришлось ударить палкой уже по голове. Два раза. Он упал и больше не поднимался, но находился в сознании".

Пострадавшего госпитализировали, полицейские взяли с Дениса и его родственников объяснения и уехали. Спустя два часа в дом прибыли уже сотрудники Следственного комитета с известием: потерпевший скончался в больнице.

Трехмиллионный ущерб

Ночным гостем оказался 29-летний местный житель Виталий Савченко. По словам Дениса — хронический алкоголик, состоявший на учете в наркодиспансере и ранее не раз страдавший приступами белой горячки.

"Мы сделали запрос в больницу, где подтвердили, что Савченко с 15 лет употреблял спиртное, причем пил ударными дозами — полтора литра водки в сутки, — добавляет Шахтин. — В тот день у него были галлюцинации, но родственники почему-то не вызвали скорую, и вечером он спокойно одел кроссовки и ушел. А в два часа ночи заявился к нам домой. Проник через двери гаража, которые забыл закрыть мой дядя".

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", однако позже переквалифицировали статью на более тяжкую — "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

Из приговора Краснокамского городского суда следует, что обвиняемый не менее пяти раз ударил Виталия прикладом ружья по голове.

"Судья почему-то решил, что моему здоровью и жизни не было реальной угрозы, якобы Савченко был безобиден, находясь в состоянии белой горячки, — говорит осужденный. — А то, что он успел открыть газовый вентиль на кухне и кидался на меня с кулаками, почему-то не учли".

Кроме того, по утверждению Шахтина, потерпевший в больнице тоже повел себя агрессивно.

"В заключении судебных медиков говорится, что у него отсутствовала часть черепа размером со спичечный коробок, а также что он потерял полтора литра крови, — отмечает Денис. — Хотя при поступлении в больницу видимых и внутренних кровотечений у него не диагностировали, а кость черепа так и не нашли".

В итоге суд назначил Шахтину восемь месяцев ограничения свободы и почти 600 тысяч рублей штрафа в пользу родственников погибшего. Запрашивали они три миллиона. Апелляционная жалоба на ситуацию не повлияла — приговор остался в силе. Денис вместе с адвокатом намерены оспаривать обвинительный вердикт в Верховном суде России и добиваться его отмены.

Брат погибшего Александр Савченко , проходящий по делу потерпевшим, сообщил РИА Новости, что Виталий в тот день был абсолютно адекватен.

"Я даже специально ездил на его работу, куда он заходил накануне вечером, и коллеги подтвердили, что в его поведении ничего странного не заметили, — подчеркивает родственник. — Мы считаем, что это было умышленное убийство, к тому же на стадии следствия Шахтин три раза менял показания, пытаясь ввести сотрудников СК в заблуждение. Якобы брата никто не бил и он сам упал, ударившись о лестницу головой".

"Действительно, сначала я не говорил следователям, что ударил Виталия палкой по голове, — признается Денис. — Но прикладом ружья я его не бил и тем более не хотел убивать".

"Мой дом — моя крепость"

В Пермском крае инцидент наделал много шума. Судя по комментариям в социальных сетях, большинство жителей встали на сторону хозяина дома. Однако нашлись и те, кто потребовал, чтобы Шахтин ответил за гибель Савченко по статье "Умышленное убийство".

Это не первый случай, когда человек, давший в собственном доме отпор незваным гостям, становится фигурантом уголовного дела. Проблема неприкосновенности жилища уже не первый год считается одной из самых острых среди правозащитников, юристов и политиков. Дискуссии не прекращаются.

"По сути, в дом к жителю Краснокамска залез неизвестный человек и хозяин защищал свои конституционные права, в том числе и право на защиту жизни, здоровья и имущества, — говорит экс-председатель правления общественной организации "Право на оружие" Игорь Шмелев. — Мы еще шесть лет назад разработали доктрину "Мой дом — моя крепость", под которой за девять месяцев на сайте Российской общественной инициативы подписались более 100 тысяч человек".