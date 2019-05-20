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Огромный крокодил убил рыботорговца на глазах у его брата 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Зимбабве огромный крокодил убил торговца рыбой, когда тот расставлял рыболовные сети. Об этом сообщает новостной портал Bulawayo24 News.
Пол Нямханза (Paul Nyamhanza) рыбачил вместе с 19-летним братом Джереми (Jeremiah) на ферме в деревне Беатрис. Внезапно рептилия напала на 27-летнего зимбабвийца и утащила его в воду, мужчина погиб.
Джереми чудом избежал нападения и сообщил о произошедшем смотрителям местного парка. Те прибыли на место и достали труп из водоема.
Тело Нямханза было изуродовано, у него отсутствовали части тела, в том числе половой орган. Полицейский Тендай Мванза (Tendai Mwanza) предупредил людей об опасности рыболовства в местах, кишащих крокодилами.
В 2017 году сообщалось, что В Зимбабве крокодилы съели священника. По словам очевидцем, тот привел прихожан к реке, чтобы показать чудо хождения по воде. Он вошел в водоем, удалился на 30 метров от берега, и в этот момент на него напали три рептилии.
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Комментарии
Происшествия , Зимбабве
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