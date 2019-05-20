Огромный крокодил убил рыботорговца на глазах у его брата

Зимбабве огромный крокодил убил торговца рыбой, когда тот расставлял рыболовные сети. Об этом сообщает новостной портал Bulawayo24 News.

Пол Нямханза (Paul Nyamhanza) рыбачил вместе с 19-летним братом Джереми (Jeremiah) на ферме в деревне Беатрис. Внезапно рептилия напала на 27-летнего зимбабвийца и утащила его в воду, мужчина погиб.

Джереми чудом избежал нападения и сообщил о произошедшем смотрителям местного парка. Те прибыли на место и достали труп из водоема.

Тело Нямханза было изуродовано, у него отсутствовали части тела, в том числе половой орган. Полицейский Тендай Мванза (Tendai Mwanza) предупредил людей об опасности рыболовства в местах, кишащих крокодилами.

В 2017 году сообщалось, что В Зимбабве крокодилы съели священника. По словам очевидцем, тот привел прихожан к реке, чтобы показать чудо хождения по воде. Он вошел в водоем, удалился на 30 метров от берега, и в этот момент на него напали три рептилии.