В московском метро произошел крупный сбой

На двух линиях московского метро произошел сбой

На Калининско-Солнцевской линии московского метро произошел сбой, передает «Интерфакс». В тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» застрял поезд.

ЧП произошло в 18.25 мск, причиной сбоя стала техническая неисправность состава, сказал источник «Интерфакса».

В пресс-службе московского метро подтвердили, что движение поездов между станциями «Раменки» и «Хорошевская» Калининско-Солнцевской линии временно приостановлено, в обратную сторону составы ходят с увеличенным интервалом.

Позднее стало известно, что поезда также не ходят на Большой кольцевой линии: от станции «Парк Победы» до «Савеловской».

К неисправному поезду направлен вспомогательный состав, который должен отбуксировать его.

В связи с инцидентом закрыты на вход для пассажиров три станции Большой кольцевой линии: «Петровский парк», «Шелепиху» и «Савеловскую».