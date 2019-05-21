В московском метро произошел крупный сбой

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На двух линиях московского метро произошел сбой 

Рамблер + ещё 35 23 минуты назад
На Калининско-Солнцевской линии московского метро произошел сбой, передает «Интерфакс». В тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» застрял поезд.
ЧП произошло в 18.25 мск, причиной сбоя стала техническая неисправность состава, сказал источник «Интерфакса».
В пресс-службе московского метро подтвердили, что движение поездов между станциями «Раменки» и «Хорошевская» Калининско-Солнцевской линии временно приостановлено, в обратную сторону составы ходят с увеличенным интервалом.
Позднее стало известно, что поезда также не ходят на Большой кольцевой линии: от станции «Парк Победы» до «Савеловской».
К неисправному поезду направлен вспомогательный состав, который должен отбуксировать его.
В связи с инцидентом закрыты на вход для пассажиров три станции Большой кольцевой линии: «Петровский парк», «Шелепиху» и «Савеловскую».
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Пожары , Интерфакс
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