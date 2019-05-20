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Погода в Пекине: в Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек 

Р-Спорт 26 минут назад
Фото: Reuters
Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
В воскресенье из-за сильного ветра в восемь баллов обрушилась часть одной из наружных стен в районе Дунчжимэнь на севере китайской столицы. В результате под завалами оказались три человека, двое пострадавших скончались на месте, еще один — позднее в больнице.
Во второй половине дня еще в одном районе города ветер повалил огромное дерево, которое упало на скутер доставщика еды. Молодой человек скончался от полученных травм, несмотря на усилия врачей.
Неподдельный ужас испытали и пассажиры авиакомпании Air China, когда при посадке в международном аэропорту Пекина самолет столкнулся с сильным воздушным течением из-за ветра, что привело к сильной тряске. По словам пассажиров, обстановка в салоне самолета была очень напряженной, многие пассажиры кричали, однако никто не пострадал.
В воскресенье в аэропорту Пекина были отменены более 50 рейсов, еще столько же были перенаправлены в другие аэропорты.
В настоящее время в Пекине по-прежнему ветреная погода, во многих районах города объявлен повышенный "желтый" уровень опасности.
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Комментарии
Происшествия , Погода , Китай
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