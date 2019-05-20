По улицам Екатеринбурга блуждает рысь

Рысь обосновалась в одном из дворов на улице Азина в Екатеринбурге . Животное заметили на детской площадке ранним утром, в воскресенье. Как сообщил подписчик паблика «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте», поимкой хищника занимались полицейские.

«Рысь смотрела на меня, я смотрел на рысь, забежал в подъезд, позвонил, куда надо. И оказывается, на рысек, как и на преступников, охотятся сотрудники полиции, через 20 минут приехал экипаж ППСП, и бесстрашные сотрудники забрали нарушителя порядка. Никто не пострадал). Рыська оказалась домашняя, но всё же хищник!», — сообщил подписчик паблика.

Однако, как пишут администраторы в соцсети, в полиции сообщили, что хищника поймать не удалось. «Сообщение поступало в отдел полиции номер 11. Само животное обнаружено не было. Сейчас сотрудники полиции устанавливают возможного владельца рыси. Проводится проверка», — заявили в МВД

«Не первый раз ее замечают», — пишет Виктор Павлов. «Суровые, Уральские коты», — восхищается Алёна Точкина. «Красавица! Жертва человеческого каприза», — добавляет Валентина Бабова. Впрочем, многие предостерегают, что рысь это все же опасный хищник. «Запросто бед наделать может. Что с ребёнком, что со взрослым. Оставьте эти мимимишные иллюзии, это опасный хищник», — заявляет Vladislav Rozhdestvensky.

«Типичные Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В марте этого года в Нижней Туре Свердловской области рысь забралась в коллективный сад и растерзала семью кошек, жившую на одном из дачных участков, писало «URA.RU». Между тем охотоведы уверяют, что человеку рысь не страшна, так как напасть она может лись в самом крайнем случае для самозащиты.