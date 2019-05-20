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В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Два человека погибли, более 30 пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Альберт на западе Уганды в воскресенье, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что на лодке с мотором перемещались игроки локальной футбольной команды и их болельщики. Очевидец отметил, что в лодке могло быть более 50 человек.
"Лодка затонула через примерно 300 метров после отплытия от места посадки", — заявил местный бизнесмен и председатель молодежной организации Сади Ньянджиреки.
Он уточнил, что причиной происшествия могла стать перегрузка лодки, а также вскоре после отправления лодки подул сильный ветер, появились волны.
Тела двоих человек были обнаружены вскоре после происшествия. При этом местные жители смогли спасти 20 человек. Вскоре их отправили в медицинские центры. Издание со ссылкой на выжившую в инциденте женщину отмечает, что в лодке была пробоина, через которую поступала вода.
Местный телеканал NTVUganda отмечает со ссылкой на полицию, что по меньшей мере 16 человек пропали без вести, при этом 32 пассажира смогли спастись и доплыть до берега.
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Происшествия , Уганда
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