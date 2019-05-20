На архипелаге Шпицберген найдены тела двух польских ученых

Специалисты погибли после падения с высоты нескольких сотен метров.

Двое польских ученых погибли на Шпицбергене. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора архипелага.

«Мужчина и женщина с польской научной станции в Хорнсунне найдены погибшими в лавиноопасном районе», — сказано в публикации.

Научные работники покинули станцию в пятницу, 17 мая, и должны были вернуться к утру воскресенья, 19 мая, однако после того, как этого не случилось, было принято решение отправить на их поиски спасательный вертолет.

В ходе поисковой операции тела ученых были найдены в труднодоступном районе у подножия горы Камкрона. Их гибель наступила после падения с высоты нескольких сотен метров.