Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральский журналист, впавший в кому после нападения, умер в больнице 

Ura.Ru 42 минуты назад
Фото: страница Михаила Скуридина «ВКонтакте»
Журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, которого в конце марта на дороге избил водитель внедорожника, скончался в ночь на 20 мая, не приходя в сознание. Об этом «URA.RU» сообщили его коллеги.
Около месяца Скуридин находился в коме, врачи помочь ему не смогли. Журналист скончался в 4 утра.
Инцидент с избиением журналиста произошел днем 31 марта в Магнитогорске. Как сообщала жена Скуридина, Михаил вступил в перепалку с водителем серебристого Кia Sportage возле нерегулируемого пешеходного перехода. В ходе конфликта водитель внедорожника избил своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Скуридина в тяжелом состоянии доставили в больницу, больше в сознание он не приходил.
Водителя Кia объявили в розыск, но его до сих пор не нашли. Установить госномер автомобиля по записям с камер видеонаблюдения не удалось.
Ura.Ru: последние новости
По улицам Екатеринбурга блуждает рысь Ургант посмеялся над «православными бойцами», охранявшими строительство храма в Екатеринбурге Экс-министр обороны Сердюков будет курировать Sukhoi Superjet
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вскрылась правда о баллах Лазареву на «Евровидении»63
После «Голоса» теперь «Евровидение»? Вскрылся новый обман1
Шнуров оценил попадание Лепса в «черный список» Литвы18
Харламов высмеял закон об оскорблении власти181
В жюри пояснили отказ аннулировать итоги Евровидения56
Видео
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
«Социальное насилие»? Зеленскому дали один шанс
Украина В мире
После «Голоса» теперь «Евровидение»? Вскрылся новый обман
Шоу-бизнес Статьи
Инаугурация Зеленского пройдет с «фишечками»
В мире Украина
«Это бред». Экс-премьер Крыма пожалел о невведенном АТО
В мире Украина
Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа
Политика
Назван первый возможный указ Зеленского
В мире Украина
Рудковская рассказала, чего не хватало Лазареву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение