Уральский журналист, впавший в кому после нападения, умер в больнице

Журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, которого в конце марта на дороге избил водитель внедорожника, скончался в ночь на 20 мая, не приходя в сознание. Об этом «URA.RU» сообщили его коллеги.

Около месяца Скуридин находился в коме, врачи помочь ему не смогли. Журналист скончался в 4 утра.

Инцидент с избиением журналиста произошел днем 31 марта в Магнитогорске. Как сообщала жена Скуридина, Михаил вступил в перепалку с водителем серебристого Кia Sportage возле нерегулируемого пешеходного перехода. В ходе конфликта водитель внедорожника избил своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Скуридина в тяжелом состоянии доставили в больницу, больше в сознание он не приходил.

Водителя Кia объявили в розыск, но его до сих пор не нашли. Установить госномер автомобиля по записям с камер видеонаблюдения не удалось.