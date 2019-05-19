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Россиянин «заминировал» Шереметьево из-за потерявшейся жены 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Брянска сообщил о минировании аэропорта Шереметьево, чтобы найти потерявшуюся жену и не опоздать на рейс. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел 15 мая. 62-летний Алексей Кожин с женой собрался в Турцию. После объявления о начале посадки мужчина потерял супругу.
«Помните чувство, когда очередь уже подходит к кассе, а мама куда-то отошла? Вот и Кожин запаниковал — и зачем-то спросил у стюарда: "А если я скажу, что у меня бомба, вылет же задержат?" Заряженный, как вы понимаете, вопрос», — пишет автор Telegram-канала.
В результате рейс задержали, а на Кожина составили протокол. Отмечается, что на отдых семья попала.
К настоящему моменту на сайте МВД России сообщений об этом инциденте нет.
Последний раз три московских аэропорта «заминировал» психически больной россиянин в середине января.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Брянск , Турция
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