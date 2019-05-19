Россиянин «заминировал» Шереметьево из-за потерявшейся жены

Житель Брянска сообщил о минировании аэропорта Шереметьево , чтобы найти потерявшуюся жену и не опоздать на рейс. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 15 мая. 62-летний Алексей Кожин с женой собрался в Турцию . После объявления о начале посадки мужчина потерял супругу.

«Помните чувство, когда очередь уже подходит к кассе, а мама куда-то отошла? Вот и Кожин запаниковал — и зачем-то спросил у стюарда: "А если я скажу, что у меня бомба, вылет же задержат?" Заряженный, как вы понимаете, вопрос», — пишет автор Telegram-канала.

В результате рейс задержали, а на Кожина составили протокол. Отмечается, что на отдых семья попала.

К настоящему моменту на сайте МВД России сообщений об этом инциденте нет.

Последний раз три московских аэропорта «заминировал» психически больной россиянин в середине января.