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В Красноярском крае загорелись восемь дачных построек из-за пала травы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Восемь дачных построек загорелись из-за пала сухой травы в Красноярском крае, общая площадь пожара составляет десять гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В СНТ "Рябина" в поселке Лесосибирск в результате пала сухой растительности произошел переход огня на восемь нежилых дачных построек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет 10 гектаров, в готовность для тушения возгорания приведен вертолет Ми-8. В настоящее время борьбу с пожаром ведут 38 человек и 8 единиц техники.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Красноярский Край
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