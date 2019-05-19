В Красноярском крае загорелись восемь дачных построек из-за пала травы

Восемь дачных построек загорелись из-за пала сухой травы в Красноярском крае, общая площадь пожара составляет десять гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ

"В СНТ "Рябина" в поселке Лесосибирск в результате пала сухой растительности произошел переход огня на восемь нежилых дачных построек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составляет 10 гектаров, в готовность для тушения возгорания приведен вертолет Ми-8. В настоящее время борьбу с пожаром ведут 38 человек и 8 единиц техники.