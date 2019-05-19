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Пассажиры Sukhoi Superjet 100 вылетели в Москву на Airbus A320 

News.ru 44 минуты назад
Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg
Пассажиры самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, который вернулся в аэропорт Ульяновска по техническим причинам, вылетели в Москву на Airbus A320.
Вылетели в 06:20 (05:20 мск — Ред.) рейсом «Аэрофлота» на Airbus A320. Инспектор приволжского управления гражданской авиации расследует инцидент, — передаёт слова генерального директора аэропорта Сергея Наконечного ТАСС.
Он добавил, что на борту SSJ сработала сигнализация, из-за чего экипаж был вынужден прервать полёт.
Ранее News.ru писал о том, что у следствия нет особых претензий к техническому состоянию Sukhoi Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево. Вопросы остаются только к экипажу.
SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший вечером 5 мая из Москвы в Мурманск, через 28 минут полёта вернулся в аэропорт вылета и совершил жёсткую посадку. После приземления на борту лайнера возник пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
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Комментарии
Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Москва , Ульяновск
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