Пассажиры Sukhoi Superjet 100 вылетели в Москву на Airbus A320

Вылетели в 06:20 (05:20 мск — Ред.) рейсом «Аэрофлота» на Airbus A320. Инспектор приволжского управления гражданской авиации расследует инцидент, — передаёт слова генерального директора аэропорта Сергея Наконечного ТАСС.

Он добавил, что на борту SSJ сработала сигнализация, из-за чего экипаж был вынужден прервать полёт.

Ранее News.ru писал о том, что у следствия нет особых претензий к техническому состоянию Sukhoi Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево . Вопросы остаются только к экипажу.

SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший вечером 5 мая из Москвы в Мурманск, через 28 минут полёта вернулся в аэропорт вылета и совершил жёсткую посадку. После приземления на борту лайнера возник пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.