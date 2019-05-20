В Башкирии чиновница покончила с собой после критики со стороны властей

Инспектор Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой после того, как ее пригласили в правительство республики для разбора ситуации с уфимским бизнесменом, у которого "санитары" после проверки закрыли кафе.

Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Радий Хабиров на совещании правительства. Именно ему уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров пожаловался на сотрудников Роспотребнадзора, которые провели в его кафе внеплановую проверку и закрыли его, выписав штраф.

"Меня эта ситуация заинтересовала, и я пригласил к себе в субботу руководителя ведомства [республиканского управления Роспотребнадзора], его замов, инспектора, которая осуществляла эту проверку, и бизнесмена. Мы всесторонне попытались разобраться в этой ситуации", — рассказал Хабиров.

Из услышанного он "пришел к выводу, что в действиях ведомства были приняты избыточные меры", в связи с чем глава региона "попросил материалы отправить в прокуратуру ".

При этом, по словам Хабирова, глава башкирского Роспотребнадзора попытался ввести его в заблуждение, на что руководитель региона "сказал, что с ним работать не будет".

"А дальше произошла трагедия, по-другому не могу сказать — потому что темная история, следственные органы должны разобраться. Инспектор покончила с собой. Человека не вернуть, что там у них происходит, непонятно", — продолжил Хабиров.

Он выразил соболезнования родным и напомнил, что общая задача властей Башкирии — "расширять свободу бизнеса". "Те, кто препятствуют этой задаче, нам не по пути", — заключил руководитель республики.

Комментариями управления Роспотребнадзора по Башкирии РИА Новости пока не располагает.