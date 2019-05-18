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Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Нижнем Тагиле 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Нижнем Тагиле на 12-летнего мальчика упал бетонный забор. Ребенок погиб.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, ЧП произошло в субботу, 18 мая, во второй половине дня. Трое мальчиков решили перелезть через забор гаражно-строительного кооператива. Двое успели, а третьего раздавило упавшим забором, сделанным из бетонных плит.
Прокуратура начала проверку: она выясняет, на чьем балансе находится земельный участок и забор, а также то, законно ли было установлено ограждение.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Свердловская Область
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