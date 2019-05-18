В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем

Согласно данным воздушной гавани Сургута, самолет авиакомпании "Ютэйр" должен был вылететь в Сочи в 7.20 по местному времени (5.20 мск).

"Вылет рейса Сургут — Сочи был отложен из-за технических проблем с Boeing 737-500. Для выполнения рейса компания перегнала в Сургут резервный борт, который вылетел в 10.05 по московскому времени. На время ожидания пассажирам была предоставлена гостиница, еда и напитки", — рассказали в пресс-службе.

Онлайн-табло сургутского аэропорта показывает, что борт отправился в пункт назначения. По информации местной телекомпании "СургутИнформТВ", пассажиры почувствовали запах гари в салоне, о чем сообщили экипажу, который принял решение отложить вылет.