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В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем 

РИА Новости + ещё 5 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Согласно данным воздушной гавани Сургута, самолет авиакомпании "Ютэйр" должен был вылететь в Сочи в 7.20 по местному времени (5.20 мск).
"Вылет рейса Сургут — Сочи был отложен из-за технических проблем с Boeing 737-500. Для выполнения рейса компания перегнала в Сургут резервный борт, который вылетел в 10.05 по московскому времени. На время ожидания пассажирам была предоставлена гостиница, еда и напитки", — рассказали в пресс-службе.
Онлайн-табло сургутского аэропорта показывает, что борт отправился в пункт назначения. По информации местной телекомпании "СургутИнформТВ", пассажиры почувствовали запах гари в салоне, о чем сообщили экипажу, который принял решение отложить вылет.
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Происшествия , Boeing , ЮТэйр , РИА Новости , Сочи , Сургут
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