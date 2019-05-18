Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.

В итоге, по данным начальника отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анны Щербаковой , были задержаны 12 человек, личности еще двоих устанавливаются, сообщает ТАСС

Пострадавших в инциденте нет, за помощью к медикам никто не обращался.

«12 человек задержаны по прибытии в Барнаул, два человека сошли ранее. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, проводится проверка», — сказала Щербакова.

Как предполагается, 12 человек выясняли отношения с двумя пассажирами, личности которых еще не установлены. Некоторые задержанных имеют явные признаки опьянения и отправлены на освидетельствование. Пока в отношении них будет составлен административный протокол. По словам представителя МВД, причиной драки стала личная неприязнь.