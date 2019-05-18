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Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров 

Рамблер + ещё 2 23 минуты назад
В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
В итоге, по данным начальника отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анны Щербаковой, были задержаны 12 человек, личности еще двоих устанавливаются, сообщает ТАСС.
Пострадавших в инциденте нет, за помощью к медикам никто не обращался.
«12 человек задержаны по прибытии в Барнаул, два человека сошли ранее. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, проводится проверка», — сказала Щербакова.
Как предполагается, 12 человек выясняли отношения с двумя пассажирами, личности которых еще не установлены. Некоторые задержанных имеют явные признаки опьянения и отправлены на освидетельствование. Пока в отношении них будет составлен административный протокол. По словам представителя МВД, причиной драки стала личная неприязнь.
Комментарии18
Происшествия , Видео , Анна Щербакова , МВД , ИТАР-ТАСС , Барнаул , Новосибирск
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