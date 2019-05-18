Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края . Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Хабаров.

"Вчера в районе 22:00 (13:00 мск) поступила информация, что при восхождении на вулкан Камень погиб альпинист из группы японских туристов. Они шли по одному из наиболее сложных маршрутов, и он сорвался. Двое его товарищей вышли на связь по спутниковому телефону и обратились в свою турфирму, откуда информация поступила уже к нашим спасателям. Сегодня в 10:00 (01:00 мск) за ними вылетел вертолет", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что работать придется практически на предельной для машины высоте — 3300 м, но выразил уверенность, что подготовленные летчики справятся с поставленной задачей. Туристы, по словам Хабарова, были зарегистрированы и застрахованы.

Потухший вулкан Камень расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, рядом находятся ледник Шмидта и ледник Богдановича. Высота Камня составляет 4584 м, это второй по высоте вулкан Камчатки после Ключевской сопки.