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Пассажиров прервавшего полёт SSJ отправят в Москву другим бортом 

News.ru + ещё 5 39 минут назад
«Аэрофлот» отправит в Москву пассажиров прервавшего полёт самолёта Sukhoi Superjet 100 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320. Вылет из Ульяновска запланирован в 05:20.
Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании, — приводит РИА Новости слова представителя «Аэрофлота».
В транспортной прокуратуре подтвердили, что проблема с SSJ100 «Аэрофлота» возникла с гидросистемой. В ведомстве рассказали, что пассажиры отказались лететь этим самолётом.
Сообщается, что при выруливании на взлётно-посадочную полосу у лайнера сработала аварийная система. Манёвр был прерван на скорости 55 км/ч из-за отказа первой гидросистемы, писал News.ru.
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Происшествия , Видео , Аэрофлот , РИА Новости , Москва , Ульяновск
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