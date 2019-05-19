Пассажиров прервавшего полёт SSJ отправят в Москву другим бортом

«Аэрофлот» отправит в Москву пассажиров прервавшего полёт самолёта Sukhoi Superjet 100 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320. Вылет из Ульяновска запланирован в 05:20.

Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании, — приводит РИА Новости слова представителя «Аэрофлота».

В транспортной прокуратуре подтвердили, что проблема с SSJ100 «Аэрофлота» возникла с гидросистемой. В ведомстве рассказали, что пассажиры отказались лететь этим самолётом.

Сообщается, что при выруливании на взлётно-посадочную полосу у лайнера сработала аварийная система. Манёвр был прерван на скорости 55 км/ч из-за отказа первой гидросистемы, писал News.ru.