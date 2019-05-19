Из-за неисправности: еще один SSJ стал причиной отмены рейса

Очередной пассажирский рейс на самолете «Сухой Суперджет» (SSJ 100), на этот раз из Ульяновска Москву , был прерван из-за неисправности 18 мая.

При попытке взлета у лайнера обнаружился сбой в гидросистеме. После этого взлет был остановлен, самолет отбуксировали на стоянку, но пассажиры отказались лететь на этом самолете даже после устранения неисправности.

В итоге их отправили в аэропорт назначения на Airbus 320, сообщает «МК».

По словам эксперта Алексея Леонкова, принимавшего участие в расследовании авиапроисшествий в составе официальной комиссии, такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не будет «четких заявлений о том, что все в самолете будет исправлено, недоработки, даже самые маленькие, будут устранены».

«До сих пор массу вопросов вызывает именно сам самолет — работа его систем, особенно аварийных», — сказал он.

Как отмечает издание, пассажиры все чаще отказываются летать «Суперджетами», так что случай в Ульяновске далеко не единственный.