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Из-за неисправности: еще один SSJ стал причиной отмены рейса 

Рамблер + ещё 55 16 минут назад
Очередной пассажирский рейс на самолете «Сухой Суперджет» (SSJ 100), на этот раз из Ульяновска в Москву, был прерван из-за неисправности 18 мая.
При попытке взлета у лайнера обнаружился сбой в гидросистеме. После этого взлет был остановлен, самолет отбуксировали на стоянку, но пассажиры отказались лететь на этом самолете даже после устранения неисправности.
В итоге их отправили в аэропорт назначения на Airbus 320, сообщает «МК».
По словам эксперта Алексея Леонкова, принимавшего участие в расследовании авиапроисшествий в составе официальной комиссии, такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не будет «четких заявлений о том, что все в самолете будет исправлено, недоработки, даже самые маленькие, будут устранены».
«До сих пор массу вопросов вызывает именно сам самолет — работа его систем, особенно аварийных», — сказал он.
Как отмечает издание, пассажиры все чаще отказываются летать «Суперджетами», так что случай в Ульяновске далеко не единственный.
Комментарии132
Происшествия , Москва , Ульяновск
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