Россиянка оплатила счет на 5000 евро в отеле на Кипре краденными кредитками

Туристка из России была арестована на кипрском курорте Айя-Напа по подозрению в оплате услуг местного отеля на сумму 5000 евро украденными кредитными картами.

Как сообщает In-Cyprus, россиянка заплатила за номер в гостинице 2900 евро, а также 1970 евро за дополнительные услуги двумя кредитными картами.

Менеджер отеля заподозрил, что обе карты украдены, о чем и сообщил в полицию, пишет издание.

В результате стражи порядка арестовали 30-летнюю гражданку РФ по подозрению в воровстве. Ожидается, что 17 мая она предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что прилетевшие на Кубу по турпутевке двое россиян были арестованы по подозрению в использовании поддельной банковской карты.