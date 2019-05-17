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Россиянка оплатила счет на 5000 евро в отеле на Кипре краденными кредитками 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
Туристка из России была арестована на кипрском курорте Айя-Напа по подозрению в оплате услуг местного отеля на сумму 5000 евро украденными кредитными картами.
Как сообщает In-Cyprus, россиянка заплатила за номер в гостинице 2900 евро, а также 1970 евро за дополнительные услуги двумя кредитными картами.
Менеджер отеля заподозрил, что обе карты украдены, о чем и сообщил в полицию, пишет издание.
В результате стражи порядка арестовали 30-летнюю гражданку РФ по подозрению в воровстве. Ожидается, что 17 мая она предстанет перед судом.
Ранее сообщалось, что прилетевшие на Кубу по турпутевке двое россиян были арестованы по подозрению в использовании поддельной банковской карты.
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Происшествия , Криминал , Айя-Напа , Кипр
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