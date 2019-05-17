Адвокаты сестер Хачатурян подадут ходатайство о прекращении уголовного дела

Адвокаты сестер Хачатурян планируют подать ходатайство о прекращении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Об этом «360» рассказал один из защитников Алексей Паршин

«Планируем подать ходатайство о прекращении уголовного дела. Пришли все экспертизы, мы их проанализировали — получается у девочек нет состава преступления. Они находились в состоянии необходимой обороны. Психолого-психиатрическая экспертиза это подтверждает», — сказал адвокат.

По его словам, девочки находились в состоянии необходимой обороны, так как «в отношении них совершалось преступление. Совершалось, совершались и планировались. Они жили постоянно в состоянии психическо-травматической ситуации».

Коллегия адвокатов собирается подать ходатайство на следующей неделе. Следующее заседание планируется провести в конце мая.

Кроме того, Паршин подтвердил информацию о планируемом отдельном уголовном деле «по педофилии в отношении погибшего».

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян подозревают в убийстве собственного отца. Оно было совершено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве, где бизнесмен Хачатурян жил с тремя дочерьми. На суде девушки признались, что заранее спланировали расправу, потому что в течение долгих лет отец издевался над ними.