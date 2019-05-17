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Reuters: ФБР расследует коррупционную схему в Бразилии с участием крупных компаний 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование в отношении крупных европейских и американских компаний по подозрению в участии в коррупционной схеме в Бразилии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
По его данным, бразильские следователи подозревают компании в том, что в течение последних 20 лет они осуществляли незаконные платежи чиновникам правительства, чтобы гарантировать себе контракты по государственным программам здравоохранения. Отмечается, что в схеме могли быть замешаны до 20 компаний. Самыми крупными из них являются Johnson & Johnson, Siemens, General Electric и Philips.
По версии следствия, компании также завышали цены на медицинское оборудование, в частности на аппараты для магнитно-резонансной томографии и оборудование для протезирования. Теперь им могут грозить большие штрафы и другие меры, указывает Reuters.
Федеральный прокурор Бразилии Мариса Феррари подтвердила агентству, что в расследовании участвуют представители Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. "Мы постоянно обмениваемся информацией с ФБР по этому делу. Они запросили документы, и мы их направили. Они оказывают содействие нашему расследованию в ответ", — также отметила Феррари.
В ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам отказались комментировать ситуацию. В Philips и Johnson & Johnson подтвердили факт расследования, в Siemens заявили, что не владеют такой информацией, а General Electric отказалась от комментариев.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , ФБР , General Electric , Минюст РФ , Siemens , Johnson & Johnson , Reuters , Бразилия
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