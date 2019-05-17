Пушилин: о раскрытии убийства Захарченко говорить пока преждевременно

О раскрытии убийства бывшего руководителя Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко говорить пока преждевременно. Об этом сообщил во вторник нынешний глава республики Денис Пушилин, который принимает участие в конференции по сотрудничеству регионов России и Донбасса, проходящей в подмосковном Домодедово.

"Можно говорить, что установлена полная цепочка от заказчика до организатора и исполнителя, выявлены все схемы реализации преступления, механизм провоза взрывчатки, — пояснил он. — О раскрытии говорить пока преждевременно".

Пушилин также отметил, что среди заказчиков убийства экс-главы ДНР есть высокопоставленные граждане Украины и ряда других стран, которые содействуют украинскому режиму. "Но называть фамилии в интересах следствия не имеет пока смысла", — сказал он.

Отвечая на вопрос, сколько всего задержано человек в рамках расследования убийства, Пушилин сказал:

"Задержана одна из групп, подробности я остальные разглашать в интересах следствия пока не буду".

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе в центре Донецка. Вместе с ним был убит его телохранитель, ранения получили 12 человек. Почти сразу же по итогам предварительного расследования было установлено, что диверсию организовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) при участии западных спецслужб.

"Есть абсолютное понимание, кто это сделал, — сообщил еще тогда Пушилин. — Теракт совершен при участии 5-го Департамента контрразведки СБУ".

Он также уточнил, что подозреваемый задержан и дал показания. Более того при исследовании остатков взрывного устройства были выявлены факты применения высоких технологий, которыми Украина не располагает, что свидетельствует об участии в подготовке теракта западных спецслужб, заявил тогда Пушилин.