Следственный комитет возобновил проверку по факту взлома аккаунта в мессенджере у исследователя Amnesty International Олега Козловского. Сегодня в Измайловском суде следователи сообщили адвокату правозащитной организации «Агора» Ильнуру Шарапову о том, что отказ в возбуждении дела по взлому Telegram-аккаунта Козловского отменён.
Об этом рассказал руководитель «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале.
Проводится дополнительная проверка, в ходе которой следователь намерен «запросить исчерпывающую информацию в ПАО „МТС“ и опросить сотрудника ПАО „МТС“, — написал он.
Аккаунт Олега Козловского взломали 29 апреля 2016 года. Неизвестные получили доступ к переписке и данным учётной записи из-за кратковременного отключения СМС-оповещений на их мобильные номера.
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