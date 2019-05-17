СК снова проверит взлом Telegram-аккаунта трёхлетней давности

Об этом рассказал руководитель «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале.

Проводится дополнительная проверка, в ходе которой следователь намерен «запросить исчерпывающую информацию в ПАО „МТС“ и опросить сотрудника ПАО „МТС“, — написал он.

Аккаунт Олега Козловского взломали 29 апреля 2016 года. Неизвестные получили доступ к переписке и данным учётной записи из-за кратковременного отключения СМС-оповещений на их мобильные номера.

Ранее News.ru писал о том, что число россиян, сталкивающихся с угрозами информационной безопасности в Интернете, выросло по сравнению с 2018 годом.