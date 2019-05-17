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Трех пострадавших в результате ЧП с SSJ100 выписали из центра Вишневского 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости / Следственный комитет РФ
Трое пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево выписаны из Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, на лечении остается одна пациентка, сообщил РИА Новости руководитель Ожогового центра НМИЦ хирургии им. Вишневского Андрей Алексеев.
"Сегодня выписаны трое пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. Всем им рекомендовано санаторно-курортное лечение. Одна пациентка пока находится в Центре, ее состояние оценивается как относительно удовлетворительное", — рассказал Алексеев.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.
Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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Происшествия , Андрей Алексеев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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